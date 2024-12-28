В РСПП заявили, что предприниматели РФ «переживут» доллар по 105 рублей

Бизнес России сможет продолжить работу при курсе 105 рублей за доллар, однако ситуация неопределенности может вызвать неудобства. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«В марте 2022 года, когда и ставка повысилась, и курс подскочил, я помню, многие коллеги уже тогда говорили: ну, курс 90-100, наверное, мы переживем. Сейчас тоже 100-105 рублей стоит доллар», — вспомнил руководитель РСПП.

По мнению Шохина, для экономики не являются катастрофой ни указанный им курс, ни инфляция в 8-9%, главное — отсутствие чрезмерной волатильности. Эксперт подчеркнул, что «ситуация неопределенности для бизнеса может быть более неудобной, чем конкретный курс».

27 декабря Центральный Банк России установил официальный курс доллара на 28 декабря 2024 года на уровне 100,5281 рубля, что на 1 рубль 30 копеек выше предыдущего значения.

Официальный курс евро увеличился на 2 рубля 65 копеек и составил 105,9522 рубля. В то же время официальный курс юаня снизился на 3 копейки и теперь равен 13,4434 рубля.

20 декабря ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Многие экономисты и финансовые аналитики назвали это решение неожиданным. Они уточнили, что после этого ставки по вкладам и кредитам сохранятся на текущих уровнях — достаточно высоких. Эксперты отметили, что ставки по депозитам останутся в диапазоне 21-25%, по ипотеке — превысят 29%. Что будет дальше с ключевой ставкой — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ЦБ рассказал о порядке определения официальных курсов валют на праздники.