Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю

На следующей неделе доллар будет стоить 100-101 рубль, евро — 103-104 рубля, а юань — 13,5 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«На начало будущей недели придется пик налогового периода, на фоне подготовки компаний к фискальным платежам юань может опускаться к 13,5 рубля, доллар — зайти в зону 100-101 рубль, евро — 103-104 рубля. После 28 января рубль потеряет локальную опору, и инвалюты смогут отыграть потери: под занавес месяца китайская валюта может вернуться к 13,8-13,9 рубля, доллар — на 102 рубля, евро — выше 105 рублей», — допустил Шепелев.

По его мнению, негативом для рубля может стать ожидание снижения предложения иностранной валюты в России из-за усиления санкций против отечественного сырьевого экспорта.

Шепелев добавил, что девальвацию рубля сдерживают высокие ставки в российской экономике, меры валютного контроля, ежедневные продажи валюты в рамках бюджетного правила. По словам эксперта, влияние президента США Дональда Трампа на рублевые активы практически никак не выражено. Шепелев пояснил, что влияние возможно через геополитику или через движения сырьевых котировок и индекса доллара. Шепелев заключил, что в первом случае внятных сигналов пока не получено, в то время как доллар на мировом рынке ведет себя после инаугурации Трампа 20 января относительно спокойно, а цены на нефть держатся у $80 за баррель Brent.

21 января курс доллара находился в диапазоне 99,9-101,4 рубля, евро — 103,2-106,3 рубля, а юаня — 13,6-13,8 рубля.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с долларом после инаугурации Трампа.