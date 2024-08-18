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Стало известно, сколько российских компаний вышло на международный рынок

В РФ на 57% увеличилось количество компаний, торгующих на международном рынке

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Global Look Press

За 6 лет число отечественных брендов, реализующих товары за рубежом, увеличилось на 57%. Об этом пишет «Российская газета».

Эксперты отмечают заслугу нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», поддержавшего расширение экспорта несырьевых товаров.

«Российский экспортный центр оказывает комплексное содействие экспортерам через проект «Сделано в России». Помимо маркетинга, это цифровые платформы вроде «Мой экспорт» с 126 сервисами», — говорит Ренат Маняпов из уфимского представительства Российского экспортного центра.

В лидеры вышли поставщики косметики и гигиенических средств. Башкирский производитель за 23 года нарастил число стран-импортеров с 1 до 11, экспортируя €650 млн единиц ежегодно. Другой игрок с полувековой историей открыл заводы аэрозолей для внешних рынков — сегодня их география превышает 40 государств.

В РЭЦ ожидают, что к 2030 году вывоз несырьевых товаров за рубеж вырастет минимум на 70% относительно уровня 2020 года.

До этого отечественные импортеры пожаловались на ухудшение ситуации с платежами в Китай и Турцию. По словам участников рынка, теперь уже региональные банки начали блокировать платежи из РФ.

Ранее Россия резко нарастила морские поставки угля.

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