У российских компаний зависли миллиарды за рубежом

Российские компании столкнулись с резким ростом денежных средств, застрявших за границей из-за задержек в международных платежных расчетах. Об этом пишет Bloomberg.

По данным Банка России, иностранные финансовые активы увеличились на $45 млрд в январе-июле 2023 года. Это более чем вдвое превышает прирост в $21 млрд за тот же период прошлого года.

Ключевая причина — накопление дебиторской задолженности российских фирм перед иностранными контрагентами. Задержки обусловлены трудностями с трансграничными платежами на фоне угрозы вторичных санкций США против банков, обслуживающих российскую торговлю.

Опасаясь американских ограничений за косвенное финансирование российской военной кампании, даже банки в Китае и Турции стали медленнее проводить платежи из/в Россию. Это вынудило российские компании дольше ждать оплаты экспорта и авансировать импортные контракты, создавая де-факто вынужденное кредитование.

Нехватка юаня, ставшего основной валютой внешней торговли России, привела к росту издержек для банков. Тем не менее, российский экспорт в январе-июле сохранился на уровне $239 млрд, лишь импорт упал на 8% до $163 млрд.

Задержки платежей пока не обвалили торговлю, но сжимают ликвидность, делая твердую валюту более дефицитной и дорогой для российского бизнеса. ЦБ объяснил прирост иностранных активов на $9,7 млрд в июне-июле именно их накоплением, а не реальным оттоком капитала.

До этого проблемы с платежами российских импортеров в Китай и Турцию только усиливались . Региональные банки Китая начали блокировать переводы из России, что привело к снижению импорта на 10-15% и ухудшению расчетов с Турцией.

Ранее российский платежный баланс ушел в минус.