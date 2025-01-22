Названо российское оборудование, импорт которого нарастил Китай

Китай за год увеличил импорт оборудования из России до $1,03 млрд

Китайская Народная Республика нарастила импорт различного оборудования из России за прошлый год почти на треть, до $1,03 млрд, пишет РИА Новости со ссылкой на данные таможенного управления КНР.

Больше всего в 2024 году Китай покупал у России оборудование из числа ядерных реакторов — их купили на $342,6 млн. Выросли закупки промышленного оборудования для тепловой обработки различных материалов — $217,4 млн, а также турбореактивных и турбовинтовых двигателей — $85,6 млн.

В топ-5 самых востребованных позиций в Китае попали клапаны, краны, вентили ($67,2 млн) и телефонные аппараты ($51,5 млн).

В среду РИА Новости, ссылаясь на данные китайской таможни, написали, что Китай за прошлый год увеличил импорт инертных газов из России в три раза, до $115,7 млн.

На этой неделе стало известно, что КНР в 1,5 раза нарастила закупки филе и другого мяса рыбы из России по итогам 2024 года относительно 2023 года. Также Китайская Народная Республика нарастила закупки российского медного лома и отходов в 13 раз, до $728,5 млн.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай рекордно нарастили торговлю.