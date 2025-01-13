Россия и Китай рекордно нарастили торговлю

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам прошедшего года вырос до рекордных $244,81 млрд, что на 1,9% больше относительно показателей года до этого, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Китай за отчетный период экспортировал в Россию товаров на почти $115,5 млрд, что больше на 4,1%, чем годом ранее. Показатель китайского импорта из РФ сохранился на уровне прошлого года — $129,32 млрд.

Объем товарооборота КНР и CША по итогам 2024 года увеличился на 3,7% в сравнении с годом до этого, до $688,28 млрд. Китай продал США в 2024 году товаров на $524 млрд, что на 4,9% больше, чем годом ранее. США ввезли в Китай товаров на $163,624 млрд , падение на 0,1% по сравнению с 2023 годом.

В декабре агентство Reuters со ссылкой на данные китайской таможни написало, что в ноябре экспорт из Китая в Россию снизился в юанях на 10,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, что стало первым падением за четыре месяца. В октябре экспорт, напротив, вырос на 24%, и такое резкое падение оказалось неожиданным.

Ранее Путин оценил объем торговли России и Китая.