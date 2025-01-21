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Китай значительно нарастил объем закупок российских отходов и медного лома

РИА Новости: КНР стала покупать у России в 13 раз больше медного лома и отходов
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Китайская Народная Республика нарастила закупки российского медного лома и отходов в 13 раз, до $728,5 млн, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные китайских таможенников.

Агентство Reuters объясняет рост продаж медной катанки под видом лома желанием китайской стороны экономить на налогах. Китай является основным потребителем этого металла в мире.

По итогам 2024 года Россия заняла седьмое место среди импортеров меди на китайский рынок. Крупнейшими поставщиками этой продукции на китайский рынок являются ДР Конго ($15,17 млрд), Чили ($6,65 млрд), Японией ($5,88 млрд).

В первой половине января РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР написало, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам прошедшего года вырос до рекордных $244,81 млрд, что на 1,9% больше относительно показателей года до этого. При этом объем товарооборота КНР и CША по итогам 2024 года увеличился на 3,7% в сравнении с годом до этого, до $688,28 млрд.

Ранее Путин оценил объем торговли России и Китая.

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