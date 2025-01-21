Китай максимально нарастил закупки российской рыбы

Китай нарастил закупки рыбы из России до $86,1 млн в 2024 году

КНР в 1,5 раза нарастила закупки филе и другого мяса рыбы из России по итогам 2024 года относительно 2024 года, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные китайского Главного таможенного управления.

В прошедший год суммарные объемы поставок филе и мяса рыбы из России в Китай выросли до $86,1 млн. Достигнутый результат оказался максимальным за последние девять лет, с 2015 года. Информацией о закупках этого вида товара по более ранним периодам ведомство не располагает.

На этой неделе агентство ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР писало, что в 2024 году Китай увеличил импорт российской нефти на 1,3% по сравнению с предыдущим годом.

Согласно статистике, в 2024 году объем поставок нефти из России в Китай составил 108,47 млн тонн. При этом по стоимости импорт достиг $62,42 млрд. Показатель оказался на 2,8% больше, чем годом ранее.

В первой половине января газета South China Morning Post написала, что за последние несколько месяцев в Китае резко стало больше магазинов, торгующих предположительно российскими товарами, но ажиотаж снижается из-за растущих сомнений по поводу подлинности продукции.

Ранее в Китае заметили большое количество магазинов с продуктами из России.