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Китай втрое нарастил покупку инертных газов у России

Китай за год втрое нарастил покупку инертных газов у России
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Китай за прошлый год нарастил импорт инертных газов из России в три раза — до $115,7 млн. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные китайской таможни.

Отмечается, что этот показатель стал самым высоким с 2015 года. За более ранний период данные неизвестны, поскольку таможня их не предоставила.

Отмечается, что Россия стала четвертой страной в мире по импорту инертных газов в Китай.

Инертные газы применяются в газовой и газово-дуговой сварке в металлургии, в строительстве, автопроме, машиностроении.

Кроме того, объем поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Китай увеличился на 3,3% по итогам 2024 года. Уровень продаж нарастили до 8,3 млн тонн.

Во второй половине ноября РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР написало, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам прошедшего года вырос до рекордных $244,81 млрд, что на 1,9% больше относительно показателей года до этого.

Ранее сообщалось, что Россия перенаправила часть поставок газа из Европы на юг и Китай.

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