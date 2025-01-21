Решение РФ остановить поставки обогащенного урана создало риски для атомной отрасли США

Остановка поставок обогащенного урана из России создало риск для атомной промышленности США и их союзников. Об этом говорится в материале РИА Новости.

Утверждается, что США импортируют 25% обогащенного урана из РФ, которая контролирует почти половину мирового производства ядерного топлива. В то же время собственное производство урана в Соединенных Штатах сократилось, что может привести к перебоям в работе атомных электростанций.

«Потребуется время, чтобы выстроить нероссийскую цепочку поставок материалов для ядерного топлива», — признал ранее помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт.

13 мая прошлого года бывший президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта российского урана на территорию страны. Ограничения коснулись необлученного и низкообогащенного урана, произведенного на территории РФ или принадлежащими ей компаниями.

15 ноября правительство России ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал зеркальной мерой ограничение на экспорт обогащенного урана в США. По его словам, правительство России проработало этот вопрос и изучило возможности введения ответных, зеркальных мер. Соответствующее поручение кабмину президент РФ Владимир Путин дал в сентябре этого года.

Ранее стало известно, сколько Россия заработала на поставках урана в США.