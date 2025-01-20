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Мемкоины Трампов назвали финансовой пирамидой

Экономист Балынин сравнил мемкоины Трампов с финансовой пирамидой
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Мемкоины президента США Дональда Трампа и его жены Мелании (мемкоины — это криптовалюты, созданные без фундаментальной ценности, часто ради шутки или для выражения поддержки определенной личности или явления. — «Газета.Ru») можно сравнить с финансовой пирамидой, но без преступного умысла. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Я бы сравнил запущенные Дональдом и Меланией Трамп криптовалюты с финансовыми пирамидами (их первые участники тоже могут заработать), но, в отличие от создателей финансовых пирамид, Дональд и Мелания Трамп не преследуют преступного умысла. Это шуточные криптовалюты. Именно так к ним и нужно относиться», — отметил экономист.

Экономист не рекомендовал россиянам вкладываться в мемкоины, потому что в запущенных криптовалютах нет никакой фундаментальной основы. Балынин допустил, что некоторые единичные инвесторы заработают на мемкоинах, но это неоправданно огромные риски и нервы. Балынин оценил вероятность полной или частичной потери вложенных в эти криптовалюты средств в 80%.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США выпустили новый «трамповский мемкоин».

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