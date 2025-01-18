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В США выпустили новый «трамповский мемкоин»

Трамп сообщил о выпуске официального мемкоина
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Steven Hirsch/New York Post via AP

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что в стране выпустили новый официальный «трамповский мемкоин». Об этом политик написал на своей странице в соцсети Х, а также на платформе Truth Social.

Сообщение вызвало сомнения у многих пользователей, которые в комментариях задались вопросом, не были ли аккаунты Трампа в соцсетях взломаны.

Тем не менее, спустя пять часов после публикации на страницах Трампа в двух соцсетях посты удалены не были.

Трамп намерен назначить предпринимателей Илона Маска и Вивека Рамасвами руководителями нового департамента по достижению госэффективности (DOGE). Название новой структуры отсылает к Dogecoin (DOGE). Криптовалюта была названа так в честь интернет-мема Doge, на котором изображена озадаченная собака породы сиба-ину.

Инаугурация Трампа на пост президента США состоится 20 января. Основная часть мероприятия пройдет в ротонде Капитолия в Вашингтоне, а не на открытом воздухе, как планировалось изначально.

Ранее стало известно, кто приедет на инаугурацию Трампа.

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