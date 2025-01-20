«Чистая спекуляция». Что такое мемкоины Трампов и стоит ли их покупать?

За два дня до своей инаугурации, которая состоится 20 января, избранный президент США запустил криптовалюту – мемкоин Трампа ($TRUMP). Ее начальная цена составляла $10, а максимальная — более $75. 19 января будущая первая леди США Мелания Трамп запустила собственный мемкоин $MELANIA, и его цена за 24 часа взлетела на 21000%, до $6 за монету. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru» назвали мемкоины финансовой пирамидой. По мнению экономистов и аналитиков, с помощью запуска криптовалюты Трампы захотели создать шумиху накануне инаугурации, но хайп скоро пройдет. Что такое мемкоины и стоит ли в них вкладываться — в нашем материале.

Мемкоины — это криптовалюты, созданные без фундаментальной ценности, часто ради шутки или для выражения поддержки определенной личности или явления.

Запуск $TRUMP состоялся 18 января 2025 года и был анонсирован Дональдом Трампом в его социальной сети Truth Social. В первые дни после запуска стоимость токена выросла с $10 до $72, что привело к рыночной капитализации в $14 млрд. Однако после объявления первой леди США Мелании Трамп о запуске собственного мемкоина $MELANIA, стоимость $TRUMP снизилась примерно на 50%.

Что такое мемкоин и где его купить $TRUMP мемкоин — это криптовалюта, запущенная избранным президентом США Дональдом Трампом незадолго до его инаугурации.



Как работает $TRUMP мемкоин



• Блокчейн: $TRUMP основан на блокчейне Solana.

• Токеномика: Всего выпущено 1 млрд токенов, из которых 200 млн были доступны для публичной продажи. Оставшиеся 800 млн принадлежат компаниям, связанным с Трампом, и планируются к выпуску в течение трех лет.

• Рыночная стоимость: В первые дни после запуска стоимость токена резко возросла, достигнув рыночной капитализации более $27 млрд.



Где купить $TRUMP мемкоин



• Централизованные биржи (CEX): Крупные биржи, такие как Binance и Coinbase, могут добавить $TRUMP в список поддерживаемых активов. Рекомендуется проверить актуальную информацию на их официальных сайтах.

• Децентрализованные биржи (DEX): Поскольку $TRUMP работает на блокчейне Solana, его можно приобрести на DEX, поддерживающих Solana, например, на Raydium или Orca. Для этого потребуется совместимый кошелек, такой как Phantom, и токены SOL для обмена.



Важно: инвестирование в мемкоины связано с высокими рисками из-за их волатильности и спекулятивного характера. Перед покупкой рекомендуется тщательно изучить проект и оценить потенциальные риски.

$TRUMP:

• Дата запуска: 18 января 2025 года.

• Начальная цена: около $10 за токен.

• Пиковая цена: достигала $75,20 19 января 2025 года.

• Текущая цена: $57,62 за токен.

• Рыночная капитализация: $11,52 млрд.

• Объем торгов за 24 часа: $31,09 млрд.

$MELANIA:

• Дата запуска: 19 января 2025 года.

• Начальная цена: около $0,002 за токен.

• Пиковая цена: достигала $6

• Текущая цена: $0,06901 за токен.

• Объем торгов за 24 часа: $11 млрд.

Зачем Трампам криптовалюты

Большая часть токенов $TRUMP (около 80%) находится в собственности CIC Digital, связанной с Trump Organization, и совместного предприятия Fight Fight Fight LLC. Это вызвало критику со стороны некоторых экспертов, которые считают, что такой шаг может быть попыткой Трампа извлечь финансовую выгоду из поддержки сторонников. Запуск мемкоина $TRUMP также рассматривается как сигнал о возможном изменении регулирования криптовалютной индустрии в США с приходом новой администрации Белого дома. Ранее Трамп критически высказывался о криптовалютах, но теперь демонстрирует поддержку этой сфере.

В ходе предвыборной кампании Трамп пообещал сделать США «криптостолицей планеты и биткоин-сверхдержавой мира», заявляя о создании стратегического запаса биткоинов и назначении финансовых регуляторов с позитивным отношением к цифровым активам. После его победы на выборах первая криптовалюта — биткоин — обновила исторический максимум в $100 тыс.

«Популярность мемкоинов возникла, благодаря высокой популярности Трампа и активному вниманию к нему в преддверии инаугурации. Также многие ждут, что Трамп улучшит регуляторный климат для криптовалют в США. Однако хайп на рынке может быстро закончиться»,

— предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Зачем Трампы запустили мемкоины

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», уверены, что запуск Трампами мемкоинов состоялся для пиар-поддержки инаугурации избранного президента США. Условно, нужно было создать шумиху вокруг события и привлечь к нему максимальное внимание. Экономисты уточнили, что PR-команда Дональда и Мелании Трампов с помощью выпуска мемкоинов сэкономила на рекламных расходах.

«Раньше для поддержки положительного имиджа было необходимо иметь хорошие отношения со всеми крупнейшими СМИ, весомое большинство из которых позиционируются как «демократические». Вряд ли кто-то из них когда-либо стал выставлять нового президента в положительном свете.

В связи с этим команда Трампа решила поставить на «новую школу пиара» — инфлюэнсеров, создав себе многотысячную армию лояльных создателей контента, не потратив на это ни доллара.

В официальном проспекте эмиссии криптовалюты $TRUMP указано, что ближайшие три года каждый квартал тем людям, кто лучше всех придумывает мемы про Трампа, будет выдаваться по 100-200 млн токенов (для PR-команды выпуск мемкоинов стоит $0). Чем сильнее криптоактив будет расти в цене, тем выше будет желание инфлюэнсеров спеть оду новому президенту и попасть под новую эмиссию», — пояснил «Газете.Ru» начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин.

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Он добавил, что сам президент вряд ли сможет заработать на росте цены своей именной криптовалюты — в проспекте эмиссии указано, что абсолютно все токены будут распределены по публичным держателям. В проспекте эмиссии $MELANIA предусмотрены 20% «казначейских» токенов, которые, наверняка, будут принадлежать супруге нового президента, сказал Кулагин.

Стоит ли покупать мемкоины

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», сошлись во мнении, что мемкоины Трампов по своей сути являются финансовой пирамидой, но без преступного умысла. А значит, на этой криптовалюте можно не только заработать, но и потерять свои сбережения.

«Я бы сравнил запущенные Дональдом и Меланией Трамп криптовалюты с финансовыми пирамидами (их первые участники тоже могут заработать), но в отличие от создателей финансовых пирамид, Дональд и Мелания Трамп не преследуют преступного умысла. Это шуточные криптовалюты.

Именно так к ним и нужно относиться. На мой взгляд, россиянам не нужно в вкладываться в мемкоины, так как в запущенных криптовалютах нет никакой фундаментальной основы. Конечно, кто-то на этом заработает, но это будут единицы, это неоправданно огромные риски и нервы. Вероятность полной или частичной потери вложенных в эти криптовалюты средств составляет, на мой взгляд, 80%», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин Балынин.

Член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин призвал учитывать, что мемкоины — это крайне спекулятивный актив, и их стоимость во многом зависит от популярности и политического контекста.

«Кто хочет рискнуть — и так купит. Мемкоины Трампов — это чистая спекуляция, а не долгосрочная инвестиция. Их курс зависит от информационного фона, и предсказать, когда наступит «момент X», невозможно. Как в любой мем-экономике, обещания «золотых гор» часто заканчиваются разочарованием, а пик стоимости сменяется резким падением», — отметил Тумин.

Кулагин уточнил, что цена мемкоинов критически зависит от входящего и выходящего потока капитала со стороны спекулятивных инвесторов, предсказать которые не представляется возможным.

«Большое количество спекулянтов уже сделали состояния, купив валюту некоторое время назад, поэтому в момент, когда некоторое множество из них пожелает выйти — цена токена может обвалиться. Поддерживать цену токена (= отдавать деньги криптоинвесторам) PR-команде Трампа вряд ли будет интересно», — добавил Кулагин.

Кулагин крайне не советует рассматривать мемкоины как инструмент для инвестиций. К тому же, могут быть вопросы со стороны ФНС, сказал эксперт.

Сколько можно заработать на мемкоинах

19 января сообщалось, что трейдер вложил $1 млн в $TRUMP и заработал $185 млн. В первые часы запуска мемкоинов инвесторы могли увеличить свой доход вчетверо, указал ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли. Он сказал «Газете.Ru», что дебют токенов $TRUMP и $MELANIA вызвал значительный ажиотаж на рынке.

«Предполагается, что цена токена $TRUMP будет колебаться в пределах от $30 до $80, а $MELANIA — от $4 до $15. Этот всплеск подчеркивает существенное влияние криптовалют, поддерживаемых знаменитостями, которые привлекли спекулятивный спрос и ликвидность рынка. Запуск также привлек новых инвесторов в эту сферу. Участие влиятельных фигур, таких как Дональд Трамп, может обозначить новую эпоху для мемкоинов и стимулировать других создавать собственные токены. В более широком смысле токены, поддерживаемые знаменитостями, обладают потенциалом изменять рыночные тренды, привлекая новый капитал и способствуя более активной интеграции технологий блокчейна в массовую аудиторию.

Ли призвал инвесторов помнить и рационально оценивать риски, как и при работе с любым другим высокорисковым активом.