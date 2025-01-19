На Западе назвали отказ ЕС от импорта алюминия и СПГ из РФ экономическим самоубийством

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х назвал возможный запрет Евросоюза на импорт российского алюминия и сжиженного природного газа (СПГ) экономическим самоубийством для Европы.

«ЕС хочет совершить экономическое самоубийство, чтобы ослабить Россию. У США есть чувство самосохранения, но они тоже хотят позволить ЕС совершить экономическое самоубийство», — написал эксперт.

15 января Bloomberg писал, что в рамках 16-го пакета санкций ЕС планирует отказаться от российского СПГ и ввести запрет на импорт алюминия из России. В Брюсселе также рассматривают возможность ввести ограничения против российских судов и отключить от системы трансграничных платежей SWIFT новые банки РФ.

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что запрет ЕС на поставки алюминия из России может привести к дестабилизации мирового рынка.

До этого сообщалось, что Польша, которая с января председательствует в ЕС, и новый состав Еврокомиссии планируют разработать новые расширенные санкции против СПГ и атомной отрасли.

Ранее премьер Михаил Мишустин рассказал о жизни России в условиях санкций.