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Bloomberg сообщил о планах ЕС отказаться от российского СПГ и алюминия

Bloomberg: Евросоюз хочет отказаться от российского СПГ и алюминия
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Европейский союз планирует постепенно отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ) и ввести запрет на импорт алюминия из России. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Bloomberg.

По словам собеседников агентства, сроки и масштаб ограничений на поставки российского алюминия еще не определены. Также пока неизвестно, в каком формате планируется отказаться от поставок СПГ из России.

Источники подчеркнули, что проекты предложений о 16-м пакете антироссийских санкций Евросоюза все еще обсуждаются и могут измениться до их официального опубликования.

В ЕС также рассматривают возможность ввести санкции против российских судов и отключить от системы трансграничных платежей SWIFT новые банки РФ.

11 января сообщалось, что Европейская комиссия начнет консультации по 16-му пакету санкций в отношении России. Занимающая пост председателя Евросоюза Польша планирует принять новый пакет рестрикций в третью годовщину начала российско-украинского конфликта — 24 февраля.

Ранее в МИД РФ отреагировали на 15-й пакет санкций.

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