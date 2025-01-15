Мишустин рассказал о жизни России в условиях санкций

Мишустин заявил, что Россия адаптировалась к жизни с санкциями

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с вьетнамскими деловыми кругами заявил, что Россия смогла адаптироваться к многочисленным санкциям, а также нарастила импортозамещение и собственное производство. Об этом пишет ТАСС.

При этом премьер отметил, что давление на Россию через санкции продолжает нарастать. Однако Москва продолжит делать все необходимое для стабилизации экономической динамики и восстановления инвестиционной активности, заявил Мишустин.

Он уточнил, что отечественная промышленность показала «неплохие показатели». По итогам 11 месяцев 2024 года рост составил более 4%, а в обрабатывающем секторе — 8%, отметил российский премьер.

До этого стало известно, что Еврокомиссия намерена предложить внести запрет на импорт первичного алюминия из РФ в 16-й пакет санкций по России. Источники Reuters подчеркнули, что ЕК провела неформальные встречи с представителями стран Евросоюза, чтобы обсудить детали предстоящего санкционного пакета. В публикации подчеркивается, что рестрикции планируется вводить поэтапно.

Ранее США ввели новые санкции против России.