В Кремле прокомментировали подготовку ЕС новых санкций против России

Песков: запрет на алюминий из РФ может привести к дестабилизации мирового рынка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели информацию о планах Европейского союза запретить импорт российского первичного алюминия.

Представитель Кремля предположил, что в Евросоюзе уже активно обсуждают этот вопрос. Он подчеркнул, что рынок по части алюминия достаточно хрупкий, и соответствующий запрет может привести к дестабилизации мирового рынка.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что в 16-й пакет санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации может войти запрет на импорт первичного алюминия.

По словам собеседников агентства, Еврокомиссия в ближайшее время представит странам — членам Евросоюза проект санкционного пакета, который включает эмбарго на поставки российского первичного алюминия. ЕК рассчитывает принять пакет 24 февраля.

Ранее премьер Михаил Мишустин рассказал о жизни России в условиях санкций.