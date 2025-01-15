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В Кремле прокомментировали подготовку ЕС новых санкций против России

Песков: запрет на алюминий из РФ может привести к дестабилизации мирового рынка
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Пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели информацию о планах Европейского союза запретить импорт российского первичного алюминия.

Представитель Кремля предположил, что в Евросоюзе уже активно обсуждают этот вопрос. Он подчеркнул, что рынок по части алюминия достаточно хрупкий, и соответствующий запрет может привести к дестабилизации мирового рынка.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что в 16-й пакет санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации может войти запрет на импорт первичного алюминия.

По словам собеседников агентства, Еврокомиссия в ближайшее время представит странам — членам Евросоюза проект санкционного пакета, который включает эмбарго на поставки российского первичного алюминия. ЕК рассчитывает принять пакет 24 февраля.

Ранее премьер Михаил Мишустин рассказал о жизни России в условиях санкций.

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