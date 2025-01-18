В США анонсировали чрезвычайные меры против дефолта

Министерство финансов США намерено принять «чрезвычайные меры» с 21 января, чтобы не допустить дефолта в стране. Об этом говорится в письме главы ведомства Джанет Йеллен спикеру палаты представителей конгресса Майку Джонсону.

«Информирую вас о чрезвычайных мерах, которые Минфин начнет принимать 21 января <…> Период времени, в течение которого будут действовать чрезвычайные меры, связан с существенной неопределенностью», — предупредила она.

Йеллен уточнила, что Минфин приостановит выделение денежных средств на выплату некоторых пособий. Также она указала на возможные сложности с прогнозированием платежей и поступлений.

«Чрезвычайные меры» продлятся до 14 марта, добавила глава Минфина США.

14 января РИА Новости сообщало, что госдолг США может достичь верхнего предела, который установлен законом, угрожая экономике дефолтом, поскольку нынешний глава государства Джо Байден не заявлял намерения повысить потолок до нового значения, а будущий президент Дональд Трамп может не успеть вступить в должность для предотвращения опасной ситуации.

За день до наступления анонсированных мер состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Будущий глава государства выдвигал на должность министра финансов кандидатуру инвестора Скотта Бессента.

Ранее Маск заявил, что США могут обанкротиться из-за госдолга.