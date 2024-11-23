Трамп назвал своего кандидата на пост министра финансов США

Следующий американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social предложил на должность министра финансов инвестора Скотта Бессента.

По словам политика, у этого бизнесмена репутация одного из ведущих международных инвесторов и стратегов в геополитике и экономике.

Бессенту 62 года. В прошлом он был главным инвестиционным директором компании Soros Fund Management, а сейчас находится во главе инвестиционного фонда Key Square Group. Бессент и Трамп знакомы много лет. В 2016 года инвестор пожертвовал $1 млн на инаугурационный комитет политика, а во время последней перевыборной компании консультировал его по вопросам экономической политики.

С 2021 года минфин США возглавляет Джанет Йеллен, она была назначена на эту должность после победы на выборах в 2020-м Джо Байдена.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря. Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее генсек НАТО прилетел во Флориду к Трампу.