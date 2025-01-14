США грозит дефолт из-за госдолга

Госдолг США может достичь верхнего предела прежде, чем Трамп вступит в должность

Госдолг США может достичь верхнего предела, который установлен законом, угрожая экономике дефолтом, поскольку нынешний глава государства Джо Байден не заявлял намерения повысить потолок до нового значения, а будущий президент Дональд Трамп может не успеть вступить в должность для предотвращения опасной ситуации, пишет РИА Новости.

Потолок госдолга временно отменили в июне 2023 года на полтора года (до 2 января 2025 года) в результате заключения сделки между Байденом и конгрессом.

Новый потолок госдолга США соответствует объему непогашенной задолженности на конец предыдущего дня. Как следует из данных казначейства страны, на 31 декабря этот показатель составлял более $36 трлн 218 млрд. 2 января показатель снизился на $54 млрд за счет выкупа части акций. Это дало властям время на принятие решения: повысить порог госдолга или заморозить еще на некоторое количество времени.

По прогнозу американского министерства финансов, лимит госдолга будет достигнут с 14 по 23 января.

В конце декабря американский бизнесмен Илон Маск заявил, что США грозит банкротство, если власти страны не исправят проблему с бюджетными расходами и ростом госдолга.

Ранее стало известно, как Байден загнал США в долговую яму.