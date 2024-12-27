Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маск заявил, что США могут обанкротиться из-за госдолга

Маск: США обанкротятся, если не смогут помешать росту госдолга
close
Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

США грозит банкротство, если власти страны не исправят проблему с бюджетными расходами и ростом госдолга. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X.

«Либо мы это исправим, либо фактически обанкротимся», — заявил он.

Таким образом он прокомментировал информацию, опубликованную платформой Kalshi. В ней утверждалось, что США имеют растущий госдолг в размере 36 триллионов долларов.

Как спрогнозировал Международный валютный фонд, объем американского госдолга к концу нынешнего года достигнет 121% ВВП, а в 2029 году — если не предпринимать никаких действий, дойдет до отметки в 131,7% ВВП.

За полгода до этого Маск также заявлял, что доллар обесценивается из-за роста госдолга.

В середине февраля Счетная палата США спрогнозировала, что госдолг Соединенных Штатов в случае сохранения текущих тенденций по доходам и тратам вырастет быстрее экономики страны, к 2050 году приведет к показателю, превышающему ВВП страны на 200%.

Ранее в США заявили о планах Трампа и Маска сократить расходы США на триллионы долларов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами