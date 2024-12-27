Маск заявил, что США могут обанкротиться из-за госдолга

Маск: США обанкротятся, если не смогут помешать росту госдолга

США грозит банкротство, если власти страны не исправят проблему с бюджетными расходами и ростом госдолга. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X.

«Либо мы это исправим, либо фактически обанкротимся», — заявил он.

Таким образом он прокомментировал информацию, опубликованную платформой Kalshi. В ней утверждалось, что США имеют растущий госдолг в размере 36 триллионов долларов.

Как спрогнозировал Международный валютный фонд, объем американского госдолга к концу нынешнего года достигнет 121% ВВП, а в 2029 году — если не предпринимать никаких действий, дойдет до отметки в 131,7% ВВП.

За полгода до этого Маск также заявлял, что доллар обесценивается из-за роста госдолга.

В середине февраля Счетная палата США спрогнозировала, что госдолг Соединенных Штатов в случае сохранения текущих тенденций по доходам и тратам вырастет быстрее экономики страны, к 2050 году приведет к показателю, превышающему ВВП страны на 200%.

Ранее в США заявили о планах Трампа и Маска сократить расходы США на триллионы долларов.