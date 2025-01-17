Газопровод между Россией и Ираном проложат через Азербайджан

Иран и Россия согласовали маршрут газопровода через Азербайджан

Иранские и российские власти согласовали маршрут газовой трубы в исламскую республику через территорию Азербайджана. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев, его цитирует ТАСС.

«Через Азербайджан, маршрут согласован. Сейчас находимся в финальной стадии переговоров — утверждение цены. Объемы уже зафиксированы», — сказал министр.

По словам Цивилева, поиском компромиссного варианта по цене в настоящее время занимаются рабочие группы, созданные сторонами.

16 января посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что договор о поставках российского газа в Иран почти готов и осталось решить только «один вопрос».

17 января президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает широкий спектр областей, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Ранее Путин оценил переговоры с президентом Ирана.