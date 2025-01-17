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В Минфине РФ отреагировали на слова Орбана про антироссийские санкции

Силуанов: если Орбану удастся «выбросить в окно» санкции ЕС — будет замечательно
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Если Венгрии удастся добиться того, чтобы санкции ЕС, введенные против России, были выброшены в окно, то будет отлично, но российские власти готовы к любому развитию событий, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Об этом он заявил в беседе с журналистом Александром Юнашевым, которую тот опубликовал в своем Telegram-канале.

«Если это удастся — выбросить в окно все санкции — будет замечательно, но мы готовы к любому развитию событий, мне кажется, это важно с точки зрения бюджетного планирования», — объяснил министр.

17 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что с приходом Дональда Трампа к власти в США начнется новая эпоха, а Евросоюзу пришло время «выкинуть санкции в окно» и установить отношения с РФ без них.

Позднее стало известно, что ЕС рассматривает возможность привлечения короля Бельгии Филиппа ради сохранения санкций против России в случае, если Венгрия наложит вето на продление рестрикций.

Ранее Орбан заявил, что украинские фермеры угрожают европейским аграриям.

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