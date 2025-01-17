ЕС может привлечь короля Бельгии ради сохранения санкций против России

Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность привлечения короля Бельгии Филиппа ради сохранения санкций против России в случае, если Венгрия наложит вето на продление рестрикций. О схеме Евросоюза пишет Financial Times.

Как сообщает газета, премьер Венгрии Орбан ранее заявлял лидерам политического объединения, что может заблокировать продление санкций против России, что приведет к прекращению их действия 31 января. FT отмечает, что, несмотря на желание лидеров Евросоюза переубедить премьера Венгрии, они разрабатывают меры, способные сохранить ряд ограничений.

Речь идет о попытке заблокировать €190 млрд российских активов в бельгийском депозитарии Euroclear, поскольку в случае отмены санкций «деньги окажутся в России на следующий день», говорится в тексте.

Поскольку замороженные финансы РФ хранятся в бельгийской компании, одним из планов действий ЕС является использование военного декрета 1944 года, который позволяет действующему королю Филиппу заблокировать передачу активов из страны, пишет газета со ссылкой на чиновников, участвующих в обсуждении схемы.

«Если Орбан не уступит, единственным решением будет национальное», — заявил высокопоставленный чиновник, участвующий в разработке плана.

В то же время в материале отмечается, что Бельгия ранее сопротивлялась принятию мер в отношении российских активов из-за опасений юридических тяжб с Москвой. Как рассказал FT бельгийский чиновник, потенциальное решение короля Филиппа может нарушить двусторонний договор между Брюсселем и Москвой.

Ранее Венгрия назвала условие продления санкций ЕС против России.