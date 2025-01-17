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Орбан заявил, что украинские фермеры угрожают европейским аграриям

Президент Венгрии Орбан рассказал об угрозе Украины для европейских аграриев
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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Венгерские, польские и французские аграрии обанкротятся, если Украина после окончания боевых действий «присоединится к европейской экономике». Такое мнение выразил президент Венгрии Виктор Орбан в интервью радио Kossuth.

По мнению венгерского премьера, вступление Украины в европейское содружество, к чему стремится Брюссель, потребует введения серьезных защитных мер в области сельского хозяйства.

Он объяснил это тем, что европейские аграрии не смогут выдержать конкуренцию — Киев развил внушительное производство сельскохозяйственной продукции, которую продает по низким ценам. Это может разрушить европейский рынок, подчеркнул он.

Летом агентство РИА Новости со ссылкой на данные украинской таможни и минсельхоза написало, что Украина вывозит зерно за границу рекордными темпами: в феврале — мае экспорт намного превысил 5 млн тонн, подобное произошло впервые за последние шесть лет.

В пятницу Орбан заявил, что с приходом Дональда Трампа к власти в США начнется новая эпоха, Евросоюзу пришло время «выкинуть санкции в окно» и установить отношения с РФ без них.

Ранее стало известно, что ЕС может привлечь короля Бельгии ради сохранения санкций против России.

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