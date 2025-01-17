Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Орбан призвал ЕС «выкинуть санкции в окно» и наладить отношения с РФ

Орбан: Евросоюзу с приходом Трампа пора выкинуть санкции в окно
close
Orbán Viktor/x (ранее Twitter)

С приходом Дональда Трампа к власти в США начнется новая эпоха, Евросоюзу пришло время «выкинуть санкции в окно» и установить отношения с РФ без них. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Сейчас самое важное, чтобы Евросоюз приспособился к изменившейся ситуации. <…> Время выкинуть санкции в окно и выстроить с Россией бессанкционный порядок отношений. Нам надо над этим работать», — сказал он.

До этого сообщалось, что команда избранного президента США Дональда Трампа готовит стратегию разрешения конфликта на Украине через санкции. Основным компонентом этой санкционной стратегии названо возможное смягчение или увеличение давления на российский нефтегазовый сектор — в качестве меры, которая может побудить РФ к переговорам по Украине, названо возможное повышение потолка цен на российскую нефть.

Сенатор-республиканец Марко Рубио, выдвинутый Трампом на должность государственного секретаря, заявил, что введенные в отношении России санкции и их возможная отмена способны сыграть важную роль в переговорах по завершению конфликта на Украине.

Ранее премьер Британии заявил о «колоссальном стратегическом провале» России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами