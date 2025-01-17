Орбан призвал ЕС «выкинуть санкции в окно» и наладить отношения с РФ

С приходом Дональда Трампа к власти в США начнется новая эпоха, Евросоюзу пришло время «выкинуть санкции в окно» и установить отношения с РФ без них. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Сейчас самое важное, чтобы Евросоюз приспособился к изменившейся ситуации. <…> Время выкинуть санкции в окно и выстроить с Россией бессанкционный порядок отношений. Нам надо над этим работать», — сказал он.

До этого сообщалось, что команда избранного президента США Дональда Трампа готовит стратегию разрешения конфликта на Украине через санкции. Основным компонентом этой санкционной стратегии названо возможное смягчение или увеличение давления на российский нефтегазовый сектор — в качестве меры, которая может побудить РФ к переговорам по Украине, названо возможное повышение потолка цен на российскую нефть.

Сенатор-республиканец Марко Рубио, выдвинутый Трампом на должность государственного секретаря, заявил, что введенные в отношении России санкции и их возможная отмена способны сыграть важную роль в переговорах по завершению конфликта на Украине.

Ранее премьер Британии заявил о «колоссальном стратегическом провале» России.