Премьер Молдавии заявил, что только одна компания может поставлять газ в Приднестровье

Премьер Молдавии Речан: газ в Приднестровье может поставлять только «Молдовагаз»

По законам Молдавии поставлять газ в Приднестровье может только совместное молдавско-российское предприятие АО «Молдовагаз». Об этом заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан, сообщает ТАСС.

Он также сказал, что молдавские власти власти проводят расследование в отношении контракта на поставку газа в Приднестровье, который был заключен между молдавским предприятием Natural Gaz D.C. и приднестровским «Тираспольтрансгазом». Глава кабмина отметил, что они хотят «квалифицировать» деятельность Natural Gaz D.C. и ее руководителя Аркадия Викола.

Он также выступил с утверждением, что «на левом берегу Днестра нет свободного рынка». Вместе с тем Речан обвинил Российскую Федерацию в «сложной схеме».

«Важно понять, зачем кому-то понадобились сложные схемы, если есть хорошо составленный договор, который нужно выполнять? Это операция России», — заявил премьер.

17 января глава Приднестровья Вадим Красносельский призвал президента Молдавии Майю Санду к тому, чтобы Кишинев не мешал поставкам газа из РФ.

Накануне Речан выразил недовольство в связи с тем, что Россия согласилась поставлять газ только для нужд Приднестровья.

15 января Красносельский заявил, что Россия поставит в Приднестровье газ в качестве гуманитарной помощи. При этом точную дату начала подачи голубого топлива он не назвал.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена топлива в Европе взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки транзита пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти все предприятия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Приднестровье заявили о критической ситуации в экономике.