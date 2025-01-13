В Приднестровье заявили о критической ситуации в экономике

В настоящее время в Приднестровье сложилась критическая ситуация после остановки транзита газа. Об этом заявил глава правительства непризнанной республики Александр Розенберг на заседании оперштаба.

Премьер отметил, что из-за кризиса в Приднестровье была остановлена работа большинства предприятий. Исключением стали заводы, производящие продукты питания, уточнил глава правительства.

«В сложившихся обстоятельствах приоритеты в распределении энергоресурсов были расставлены с учетом жизненно важных потребностей граждан и государства. В первую очередь обеспечивается население, система здравоохранения и система социального обеспечения», — сказал Розенберг.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена газа в Европе после прекращения транзита взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Приднестровье заявили, что запасов газа хватит только на 24 дня.