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Россия бесплатно поставит газ в Приднестровье

Красносельский: Россия поставит газ в Приднестровье в качестве гумпомощи
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Артем Кулекин/РИА Новости

Россия поставит в Приднестровье газ в качестве гуманитарной помощи. Об этом заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский брифинге, передает ТАСС.

«Этот газ будет предоставлен как гуманитарный ресурс. Его нужно рассматривать именно так, как это было раньше. Это гуманитарный газ Российской Федерации, который будет поставляться в необходимом объеме для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий региона. Мы говорим исключительно об этих потребностях», — отметил Красносельский.

Он добавил, что точно даты подачи газа пока нет.

14 января Красносельский провел в Москве переговоры о преодолении энергетического кризиса.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена газа в Европе после прекращения транзита взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Приднестровье заявили о критической ситуации в экономике.

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