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Глава Приднестровья обратился к Санду по поводу российского газа

Глава Приднестровья попросил Санду не мешать поставкам газа из России
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ИА «Новости Приднестровья»

Глава Приднестровья Вадим Красносельский в своем Telegram-канале призвал президента Молдавии Майю Санду к тому, чтобы Кишинев не мешал поставкам газа из России.

«C появлением фактического решения проблемы мы наблюдаем яростное сопротивление со стороны должностных лиц Молдовы, которые делают все, чтобы поставка жизненно важного энергоресурса не была воплощена», — написал он.

Накануне премьер-министр Молдавии Дорин Речан выразил недовольство в связи с тем, что Россия согласилась поставлять газ только для нужд Приднестровья.

15 января глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Россия поставит в регион газ в качестве гуманитарной помощи. При этом точную дату начала подачи топлива он не назвал.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена топлива в Европе взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки транзита пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти все предприятия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа.

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