В Молдавии высказались о передаче российского газа Приднестровью

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан выразил недовольство в связи с тем, что Россия согласилась поставлять газ только для нужд непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Его слова приводит ТАСС.

По мнению политика, решение Москвы поставлять газ в меньших объемах, достаточных для Приднестровья, но недостаточных для того, чтобы остальная часть Молдавии получила дешевую электроэнергию, рассчитано на то, чтобы подтолкнуть страну к конфликту.

15 января глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Россия поставит в регион газ в качестве гуманитарной помощи. При этом точную дату начала подачи топлива он не назвал.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена топлива в Европе взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки транзита пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти все предприятия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа.