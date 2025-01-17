Россиянам рассказали, как сохранить пенсию при переезде в другую страну

Россияне вправе получать пенсию даже при смене места жительства на другую страну, заявила «Газете.Ru» сенатор РФ Ольга Епифанова. Чтобы сохранить выплаты, граждане должны за месяц до переезда сообщить о своем намерении в Социальный фонд.

«Чтобы не потерять пенсию при переезде в другую страну, за месяц до переезда сообщите в Социальный фонд РФ о вашем желании уехать на постоянное место жительства за границу. Это нужно для сохранения ваших пенсионных выплат. Россияне имеют право продолжать получать российскую пенсию, даже находясь за границей. Для этого необходимо подать заявление в любое отделение Социального фонда России или через доверенное лицо», — отметила сенатор.

По ее словам, при этом каждый год необходимо подтверждать свое существование (то есть жизненный статус) для продления выплат. Епифанова уточнила, что это можно делать через консульство или онлайн через портал «Госуслуги» с использованием биометрических данных.

Сенатор напомнила, что право на российскую пенсию при переезде имеют только граждане РФ. Если при переезде пенсионер поменял гражданство, выплаты со стороны России ему прекратят, заключила Епифанова.

Средняя пенсия в России в 2025 году может приблизиться к 25 тыс. рублей с учетом индексаций, спрогнозировал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Ранее россиянам рассказали, как защитить пенсию от инфляции.