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США сняли санкции с дочери Сердюкова

США сняли санкции с дочери экс-главы МО РФ Анатолия Сердюкова Натальи
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

США сняли санкции с дочери бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова Натальи Сердюковой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

Санкции в отношении Сердюкова и части его родных были введены Вашингтоном в конце июня 2022 года в связи с ведением специальной военной операции России на Украине. Что стало причиной освобождения его дочери от ограничений, не уточняется.

15 января США ввели санкции против примерно 250 лиц за предполагаемые связи с Россией. При этом 16 января кандидат в госсекретари США Рубио заявил о важной роли антироссийских санкций, но допустил их отмену. Позднее стало известно, что команда Трампа может ослабить санкции против нефтяного сектора РФ, чтобы повлиять на ход переговоров по Украине.

Ранее США ввели санкции против Запорожской АЭС и выставочного центра «Патриот».

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