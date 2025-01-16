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Кандидат в госсекретари США не исключил отмену санкций против России

Кандидат в госсекретари США Рубио заявил о важной роли антироссийских санкций
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Anna Rose Layden/Pool Photo via AP

Введенные в отношении России санкции и их возможная отмена способны сыграть важную роль в переговорах по завершению конфликта на Украине, заявил сенатор-республиканец Марко Рубио, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на должность государственного секретаря. Об этом сообщает телеканал CNN.

Рубио, выступая на слушаниях в сенате, отметил, что крайне сложно достичь соглашения о прекращении огня и мире, если не имеется невоенных рычагов давления на участников конфликта. Кандидат в госсекретари подчеркнул, что у Соединенных Штатов есть значительное число антироссийских санкций, которые продолжают расти и расширяться.

15 января США ввели санкции в отношении около 250 физических и юридических лиц за предполагаемые связи с Россией.

10 января США ввели масштабные санкции против нефтегазового сектора России. Новый пакет рестрикций впервые включил в себя блокирующие санкции против крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний.

Ранее сообщалось, что Трамп не сможет снять новые санкции с России без одобрения конгресса.

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