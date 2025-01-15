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США ввели санкции в отношении около 250 физических и юридических лиц

США ввели санкции против примерно 250 лиц за предполагаемые связи с Россией
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Максим Блинов/РИА Новости

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о введении санкций против приблизительно 250 физических и юридических лиц, связанных с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении Госдепартамента указано, что более 150 лиц и организаций, вовлеченных в российскую оборонную промышленность и ее поддержку, подверглись санкциям.

Министерство финансов США дополнительно ввело ограничения в отношении около 100 компаний из финансового, оборонного и энергетического секторов России.

Как указано в документе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, санкции также затронули юридических лиц из Великобритании, Кыргызстана, Китая, ОАЭ, Турции, а также граждан Китая, России, Турции и Германии.

15 января США расширили санкционный список по России, ввели санкции против Запорожской атомной электростанции и выставочного центра «Патриот». Кроме того, под ограничения попало АО «Военторг».

10 января США ввели масштабные санкции против нефтегазового сектора России. Новый пакет рестрикций впервые включил в себя блокирующие санкции против крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний.

Ранее сообщалось, что Трамп не сможет снять новые санкции с России без одобрения конгресса.

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