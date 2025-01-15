Под санкции США попали Запорожская АЭС и «Патриот»

США ввели санкции против Запорожской АЭС и выставочного центра «Патриот»

США расширили санкционный список по России, ввели санкции против Запорожской атомной электростанции и выставочного центра «Патриот». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на американское ведомство.

Под новые санкции также попали 16 граждан России, Турции и ФРГ.

Кроме того, под ограничения попало АО «Военторг».

10 января США ввели масштабные санкции против нефтегазового сектора России. Новый пакет рестрикций впервые включил в себя блокирующие санкции против крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний. За день до этого представители администрации американского президента Джо Байдена выразили надежду, что введение новых антироссийских санкций поможет снизить доходы страны от экспорта нефти и окажет негативное влияние на курс рубля.

Представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена выразили надежду, что введение новых антироссийских санкций поможет снизить доходы страны от экспорта нефти и окажет негативное влияние на курс рубля.

Ранее сообщалось, что Трамп не сможет снять новые санкции с России без одобрения конгресса.