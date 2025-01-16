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Акционеры пермского завода получат по 9,6 тысячи рублей за акцию

«Росатом» выделит акционерам пермского завода СМЗ по 9,6 тысячи рублей за акцию
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Depositphotos

«Росатом» выделит акционерам «Соликамского магниевого завода» (СМЗ) по 9,6 тысячи рублей за каждую акцию. Эта информация была озвучена прокуратурой на заседании суда, где рассматривались жалобы акционеров, чьи активы были переданы государству, сообщает «Коммерсант Прикамье».

Отмечается, что «Росатом» готов осуществить выплаты миноритарным акционерам СМЗ в общей сумме 405 миллионов рублей, исходя из расчета в 9,6 тысячи рублей за акцию.

В марте Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск о взыскании 10,5% акций СМЗ в пользу РФ. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее выражала обеспокоенность ситуацией, заявив, что это подрывает доверие розничных инвесторов. Также она отметила, что решение об изъятии акций у СМЗ может привести к оттоку капитала за пределы России.

Банк России обжаловал решение суда об изъятии акций СМЗ. Это следует из объединенной картотеки арбитражных судов.

Ранее Центробанк РФ утвердил дробление акций «Норникеля».

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