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Центробанк РФ утвердил дробление акций «Норникеля»

Центробанк РФ утвердил изменения в решение о выпуске акций «Норникеля»

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Максим Блинов/РИА Новости

Банк России принял решение о государственной регистрации изменений в решение о выпуске акций «Норникеля», передает ТАСС со ссылкой на компанию.

В результате изменений одна обыкновенная акция компании номинальной стоимостью 1 рубль будет конвертирована в 100 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая. Кроме этого, сообщается, что конвертация будет проводиться по данным записей на счетах, открытых регистратором, ведущим реестр владельцев акций «Норникеля» на день конвертации.

«Конвертация акций в соответствии с решением ВОСА будет осуществлена на десятый рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске акций, то есть 4 апреля 2024 года», — заявили в «Норникеле».

Решение о конвертации акционеры «Норникеля» приняли на внеочередном собрании с целью повышения их привлекательности для российских инвесторов и повышения ликвидности на Московской бирже.

При этом отмечается, что Мосбиржа приостановит торги акциями «Норникеля» с 4 по 7 апреля из-за дробления.

В январе индекс Мосбиржи (IMOEX) превысил 3200 пунктов впервые с 23 ноября.

Ранее были раскрыты подробности заявления о банкротстве СПБ Биржи.

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