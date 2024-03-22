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ЦБ обеспокоила конфискация у инвесторов акций, приобретенных на бирже

Набиуллину встревожило изъятие акций Соликамского магниевого завода у акционеров

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Банк России встревожен экспроприацией акций у миноритарных акционеров, приобретенных на организованных торгах. С таким заявлением выступила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, чьи слова приводит ТАСС.

«Что касается прецедентов изъятия акций миноритарных акционеров, <...> нас <...> беспокоит эта ситуация», — сказала глава финрегулятора на пресс-конференции.

Согласно информации агентства, речь идет о решении суда в Пермском крае, где по запросу прокуратуры у собственников были конфискованы акции Соликамского магниевого завода, купленные на торгах.

По оценке Набиуллиной, этот инцидент влияет на доверие розничных инвесторов на фондовом рынке, которое очень важно сохранить.

«Будем смотреть, что мы еще можем здесь сделать, прежде всего с точки зрения законодательной», — подытожила она.

До этого Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокурора о взыскании в пользу России акций частных инвесторов ОАО «Соликамского магниевого завода».

Ранее Центробанк РФ утвердил дробление акций «Норникеля».

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