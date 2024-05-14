ЦБ обжалует отъем акций у миноритариев Соликамского завода

Банк России обжаловал решение суда об изъятии акций Соликамского магниевого завода (СМЗ) у более чем 2,3 тыс. миноритарных владельцев. Это следует из объединенной картотеки арбитражных судов, но жалоба пока не принята к производству.

В марте Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск о взыскании 10,5% акций СМЗ в пользу РФ. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее выражала обеспокоенность ситуацией, заявив, что это подрывает доверие розничных инвесторов.

«Нас беспокоит изъятие акций у миноритариев, купивших их на организованных торгах. Это важный фактор для доверия на фондовом рынке», — отметила она.

Крупнейший миноритарий СМЗ — «Регион» — также обжаловал решение. Рассмотрение назначено на 29 июля. Ранее прокуратура признала приватизацию СМЗ незаконной, а нынешних акционеров - недобросовестными приобретателями, в том числе купивших бумаги на бирже.

НАУФОР выразила серьезную обеспокоенность прецедентом, указав на недопустимость изъятия у добросовестных покупателей акций с организованных торгов. Это один из ключевых принципов развития фондового рынка.

«Мы думаем предложить что-то с законодательной точки зрения для решения проблемы», — заявила Набиуллина.

До этого замминистра финансов Иван Чебесков, заявил о том, что министерство анализирует данную ситуацию и рассматривает возможность внесения в законодательство изменений в связи с прецедентом.

Ранее прокуратура объяснила позицию по изъятию акций у частных инвесторов.