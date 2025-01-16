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В России предсказали мировой экономике несколько черных лебедей

Росконгресс: мировой экономике угрожает торговая война всех со всеми
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Depositphotos

Для мировой экономики в 2025 году «черными лебедями» могут стать торговая война всех стран со всеми странами и повреждения подводных интернет-кабелей, пишет агентство ТАСС со ссылкой на содержание нового доклада Росконгресса.

Авторы документа выразили уверенность в том, что торговая война чревата максимальной эскалацией тарифов, а значит повторением Великой депрессии.

В числе других угроз в Росконгрессе назвали рост госдолга США, киберпреступность, конфликты на Корейском полуострове.

В первой половине января кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что в 2025 году очень вероятны форс-мажоры в российской экономике, так как уровень мировой экономической и политической неопределенности растет.

В декабре доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков выразил мнение, согласно которому вероятность того, что между Китаем и США произойдет торговая война, возрастает, потому что конкуренция между ведущими экономиками этих стран обостряется.

Ранее экономист оценил вероятность глобальной торговой войны из-за Трампа.

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