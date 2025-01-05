Экономист оценил вероятность глобальной торговой войны из-за Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп предложил ввести новые импортные пошлины, что может привести к мировой торговой войне и, как следствие, к глобальной рецессии. Об этом предупредил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах в беседе с РИА Новости.

Однако эксперт считает, что такой сценарий не является основным. По его словам, в последние годы мировая экономика сталкивается с вызовами. Так, темпы роста остаются невысокими и не достигают уровней, которые были до пандемии коронавируса. Замедление роста глобального ВВП продолжается: с 3,6% в 2022 году до прогнозируемых 3,3% в 2023 и 3,2% в 2024-м году.

По словам Табаха, нынешнюю ситуацию сложно назвать кризисом. Он скорее назвал это нормализацией после потрясений от пандемии и периодом восстановительного роста. Из-за высоких государственных расходов, в числе которых и военные, кризис маловероятен. Исключением могут стать случаи, когда изменение тарифной политики США не приведет к торговой войне. Эксперт добавил, что сценарий глобальной рецессии из-за тарифных противостояний вероятен, но не основной.

Табах добавил, что повышение пошлин на импорт из Китая и других стран занимает центральное место в выступлениях Трампа. Политик намерен вводить дополнительные 10% пошлины на китайские товары и предупредил о возможности увеличения до 60-100%. Также избранный президент планирует обложить пошлинами в 10% все импортируемое из других стран и уже угрожал ввести 25% пошлины на продукцию из Мексики и Канады.

Ранее стало известно, как Байден загнал США в долговую яму.