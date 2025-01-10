Россиян предупредили о торговых войнах в экономике в 2025 году

В 2025 году очень вероятны форс-мажоры в российской экономике, так как уровень мировой экономической и политической неопределенности растет, заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «Газетой.Ru».

«Возможно как усиление существующих торговых войн, так и развязывание новых посредством абсолютно разного набора инструментов. Пожалуй, в данный момент мало кто верит, что абсолютно все заявления [избранного президента США Дональда] Трампа будут реализованы, но если это случится, то будет очередная перестройка мировых логистических цепочек. Если это приведет к падению промышленного производства в странах, в которые мы сейчас поставляем нефтегазовые ресурсы, то возможно и снижение объема таких поставок», — отметил экономист.

Он ожидает замедления инфляции в следующем году. Балынин считает, что это случится, однако риск того, что замедлить ее темпы не удастся, существует. Экономист не исключил появления нового товара временного ажиотажного спроса на фоне роста цен — как это было с яйцами в 2023-м и сливочным маслом в 2024-м.

По словам Балынина, также возможны усиление текущих политических конфликтов и возникновение новых — в том числе внутригосударственного типа из-за роста недовольства населения руководством во многих недружественных России странах. По мнению специалиста, это однозначно будет иметь экономические последствия, в том числе может привести к корректировке объемов взаимодействия с другими странами и изменению цен на разные товары, прежде всего, сырьевые.

Почти каждый второй опрошенный россиянин (47%) назвал самым значимым событием в российской экономике 2024 года инфляцию. Это следует из опроса, проведенного порталом «Финансы Mail». Респонденты считают вторым по значимости событием изменение ключевой ставки ЦБ, а третьим — динамику валютных курсов.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что главные события в российской экономике 2024 года — рост ключевой ставки, повышение интереса к золоту и увеличение импортозамещения.