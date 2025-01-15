В МИД РФ заявили о готовности продавать Европе газ

МИД: РФ готова поставлять газ в Европу, но перспективы зависят от покупателей

Россия готова продавать Европе газ, но перспективы таких поставок зависят от позиции покупателей и транзитера, заявил с беседе с агентством РИА новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Дипломат напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности поставлять топливо любыми путями — как через Украину, так и по сохранившейся после теракта ветке газопровода «Северный поток».

В среду Биричевский заявил, что Россия поставила в европейские страны по итогам всего 2024 года, по предварительным подсчетам, на 18% больше газа по сравнению с 2023 годом.

Во второй половине декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не собирается продлевать транзит российского газа в Европу. В первой половине декабря стало известно, что Украина и Польша думают над созданием альтернативной модели транзита газа вместо российского транзита. Как заявили в украинском министерстве энергетики, подземные хранилища газа Украины и польские газовые LNG-терминалы могут создать новую бизнес-модель вместо российского газового транзита.

Ранее политолог рассказал, когда российский газ вернется в Европу.