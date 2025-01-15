Назван объем поставок российского газа в Европу по итогам 2024 года

МИД РФ: поставки газа из России в Европу в 2024 году увеличились на 18%

Россия поставила в европейские страны по итогам всего 2024 года, по предварительным подсчетам, на 18% больше газа по сравнению с 2023 годом, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского.

Всего в Европу отправили около 53 млрд кубометров топлива за прошлый год, уточнил Биричевский. Он назвал эту цифру «значительно меньше доковидных показателей». Тем не менее, по его словам, объем поставок в нынешних условиях является ярким подтверждением надежности России как экспортера и партнера в энергокооперации.

Во второй половине декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не собирается продлевать транзит российского газа в Европу.

В конце декабря РИА Новости со ссылкой на данные компании Bruegel написали, что Россия в первые 11 месяцев 2024 года нарастила объем поставок газа в Евросоюз на четверть — до 49,6 млрд кубометров. Основной прирост обеспечили трубопроводные поставки: за 11 месяцев такой экспорт вырос на 26% и составил 30,3 млрд кубометров. Это примерно 11,1% от всего европейского газового импорта против 8,4% в 2023 году.

Ранее в Европе встревожились из-за быстрого расхода газа.