Украина и Польша ищут альтернативу российскому газовому транзиту

Украина и Польша думают над созданием альтернативной модели транзита газа вместо российского транзита, заявили в украинском министерстве энергетики. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что подземные хранилища газа Украины и польские газовые LNG-терминалы могут создать новую бизнес-модель вместо российского газового транзита.

В публикации подчеркивается, что Киев официально обратился к партнерам с предложением подписать соглашение для начала развития межгосударственных точек «входа-выхода» газотранспортной системы между Украиной и Польшей.

17 декабря сообщалось, что ключевые газовые компании из Центральной Европы подписали декларацию в поддержку продолжения транзита через Украину.

В число компаний, подписавших декларацию, входят словацкая SPP и ее оператор газовой сети Eustream AS, а также венгерские MOL Hungarian Oil and Gas Plc и MVM Zrt. Среди подписантов также торговые ассоциации и крупные промышленные клиенты из Венгрии, Австрии, Италии и Словакии.

Ранее Украина не провела последний в 2024 году аукцион на транзит газа.