Эксперт назвал майнинг легальным способом заработка

Россияне могут легально заработать на майнинге криптовалют благодаря принятым в стране законам. Об этом сообщил директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт отметил, что физические лица могут заниматься майнингом криптовалюты без включения в специальный реестр, но в пределах норм электроэнергии (6000 Кв/ч в месяц). Если гражданин превысил этот показатель, то он должен зарегистрироваться в качестве предпринимателя и подать заявление на включение в реестр майнеров, уточнил аналитик.

Безделов подчеркнул, что майнинг цифровой валюты — это хороший источник дополнительного дохода, поскольку цена биткоина с 1 января 2024 года по 1 января 2025 года выросла на 157,3%.

В августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий в правовое поле деятельность по майнингу цифровых валют в стране. Документ определяет понятия и требования к майнерам, а также меры контроля за оборотом криптовалют. Закон также предусматривает меры по контролю за оборотом криптовалют, чтобы исключить их использование для отмывания доходов или финансирования терроризма.

Позже Путин подписал новый закон, касающийся налогообложения цифровой валюты. Согласно документу, цифровая валюта рассматривается как имущество, что также распространяется на валюту, используемую в международной торговле в рамках специального экспериментального правового режима (ЭПР) для цифровых инноваций. Майнинг и продажа цифровой валюты освобождаются от уплаты НДС.

Ранее Путин высказался о запрете биткоина.