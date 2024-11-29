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Путин подписал закон о налогообложении цифровой валюты

Путин одобрил закон о налогообложении цифровых валют

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал новый закон, касающийся налогообложения цифровой валюты. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, цифровая валюта рассматривается как имущество, что также распространяется на валюту, используемую в международной торговле в рамках специального экспериментального правового режима (ЭПР) для цифровых инноваций.

Майнинг и продажа цифровой валюты освобождаются от уплаты НДС. Также организации, которые обеспечивают сделки в рамках ЭПР, не обязаны выплачивать налоги. Операторы майнинговой инфраструктуры обязаны предоставить налоговым органам информацию о клиентах, пользующихся их услугами для эмиссии криптовалюты. В случае несвоевременной передачи этих данных предусмотрен штраф в размере 40 тысяч рублей.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Предусматриваются некоторые переходные положения.

До этого финансовый аналитик Максим Шеин предрек, что в России сократится объем наличных денег в пользу цифровой валюты.

Ранее в России определили нормы регулирования оборота криптовалюты.

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