Путин подписал закон о налогообложении цифровой валюты

Президент России Владимир Путин подписал новый закон, касающийся налогообложения цифровой валюты. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, цифровая валюта рассматривается как имущество, что также распространяется на валюту, используемую в международной торговле в рамках специального экспериментального правового режима (ЭПР) для цифровых инноваций.

Майнинг и продажа цифровой валюты освобождаются от уплаты НДС. Также организации, которые обеспечивают сделки в рамках ЭПР, не обязаны выплачивать налоги. Операторы майнинговой инфраструктуры обязаны предоставить налоговым органам информацию о клиентах, пользующихся их услугами для эмиссии криптовалюты. В случае несвоевременной передачи этих данных предусмотрен штраф в размере 40 тысяч рублей.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Предусматриваются некоторые переходные положения.

До этого финансовый аналитик Максим Шеин предрек, что в России сократится объем наличных денег в пользу цифровой валюты.

Ранее в России определили нормы регулирования оборота криптовалюты.