Путин высказался о запрете биткоина

Биткоин и другие цифровые валюты будут развиваться, их никто не сможет запретить, вне зависимости от судьбы доллара. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет!», кадры публикует Telegram-канал «Смотри».

«Вот, например, биткоин кто может запретить? Никто. А использование других электронных средств расчета кто может запретить? Да никто!» — сказал Путин.

По его словам, развитие технологий — неизбежный процесс, доллар тут ни при чем.

Также на форуме Путин заявил, что экономическая мощь США будет снижаться по мере уменьшения использования доллара на международной арене. Он отметил, что Россия никогда не отказывалась от доллара — напротив, именно ей отказали в его использовании. Российский лидер добавил, что даже союзники Соединенных Штатов сокращают свои валютные резервы в долларах и евро.

8 августа Путин подписал закон, вводящий в правовое поле деятельность по майнингу цифровых валют в стране. Документ определяет понятия и требования к майнерам, а также меры контроля за оборотом криптовалют.

Ранее Путин подписал закон о налогообложении цифровой валюты.