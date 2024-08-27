Ущерб от хищений в «Роснано» оценивается в 2 млрд рублей, заведено несколько дел

По результатам проведенных проверок, которые выявили в «Роснано» факты многомиллиардных хищений, следователи возбудили несколько уголовных дел, в которых компания выступает потерпевшей стороной. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

«После проведенных следователями проверок по факту хищений у «Роснано» возбуждено несколько уголовных дел», — сообщил источник.

Он добавил, что только по одному из дел компании был причинен ущерб на сумму более 2 млрд рублей.

27 августа Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывших топ-менеджеров «Роснано» Олега Киселева и Ирину Рапопорт по делу о растрате в особо крупном размере.

В июне Гагаринский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии бывшего инвестиционного директора «Роснано» Наиля Губаева по делу о хищении 179 миллионов рублей.

До этого «Роснано» сообщило о планах подать на банкротство фирмы, реализовывавшей проект планшетов.

Ранее «Роснано» погасила банковские кредиты.